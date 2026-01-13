PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall

Weltersburg (ots)

Am Dienstagmorgen, den 13.01.2026, ereignete sich zwischen 7:10 Uhr und 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 95, zwischen den Ortschaften Weltersburg und Willmenrod. Ein bislang unbekannter roter PKW befuhr die genannte Straße in Richtung Weltersburg, als er mit seinem PKW den Außenspiegel eines VW Beetle beschädigte. Hierbei entstand ein Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Hinweise auf einen möglichen Verursacher. Insbesondere soll sich hinter dem Fahrzeug des Verursachers ein weiterer PKW befunden haben, welcher eventuell Angaben zu dem Verursacherfahrzeug bzw. dem Unfallhergang machen könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
PK Baumann

Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

