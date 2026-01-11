PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW und zwei leichtverletzten Personen

Goddert (ots)

Auf der Landstraße 307 in Höhe der Ortschaft Goddert kam es am Samstag, 10.01.2025 gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten PKW. Der PKW befuhr die L 307 aus Fahrtrichtung Selters und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei den vorherrschenden Witterungsverhältnissen von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach quer zur Fahrbahn zu liegen. Beide Insassen wurden dabei leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am PKW selbst entstand Totalschaden, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Fahrer, bei winterlichen Straßenverhältnissen vorausschauend zu fahren, die Geschwindigkeit immer den jeweiligen Witterungsverhältnissen anzupassen und umsichtig zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

