Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

Neuhäusel (ots)

Am 10.01.2026 um 09:40 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen über einen alkoholisierten PKW-Fahrer in der Eitelborner Straße von Neuhäusel in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Fahndung konnte der besagte PKW-Fahrer angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 65-jährige Fahrzeugführer mit 1,51 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

