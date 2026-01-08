POL-PDMT: Diebstahl von Grabschmuck
Staudt (ots)
Vermutlich in der Nacht von Mittwoch, den 07.01.2026, auf Donnerstag, den 08.01.2026, wurden durch unbekannte Täter mehrere Gräber auf dem Friedhof Staudt angegangen. Von mindestens 8 Gräbern wurden die Grablichter demontiert und entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden, Tel. 02602 92260
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0
