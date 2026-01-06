Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Hartenfels (ots)

Am heutigen 06.01.2026 kam es auf der K 138 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 45-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Landstraße aus Steinen kommend, als sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw verlor und in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht; der Pkw abgeschleppt. Im Einsatz waren ein RTW, Notarzt und die freiwillige Feuerwehr.

