POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf Grund winterlicher Straßenverhältnisse

Holzhausen an der Haide (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 274 in der Gemarkung Holzhausen an der Haide zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Hierbei befuhr der 24-jährige PKW-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Bundesstraße aus Rettert kommend in Fahrtrichtung Holzhausen a.d.H., als er im Kurvenbereich auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Der 24-Jährige, sowie die entgegenkommende 39-jährige PKW-Fahrerin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06671/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

