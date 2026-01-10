PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Rothenbach (ots)

Am Donnerstag, dem 10.01.2026, wurde gegen 17:06 Uhr ein Verkehrsunfall an der B255 in der Gemarkung Rothenbach gemeldet. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B255 mit seinem Fahrzeug von Rothenbach in Fahrtrichtung Montabaur befuhr. Kurz nach der Abfahrt in die Ortschaft Obersayn kam dieser aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen angrenzenden Zaun. Der Verursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne weitere Veranlassungen bezüglich des entstandenen Sachschadens zu treffen. Angesichts der aktuellen Witterungsverhältnisse ist es wahrscheinlich, dass der Verursacher bei der Bergung seines Fahrzeugs unterstützt worden sein dürfte. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren