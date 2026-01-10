PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Beschädigter Leitpfosten, PKW wurde augenscheinlich aus Feld abgeschleppt

Dahlheim (ots)

Im Laufe des 10.01.2026 muss sich auf der L334 zwischen Dahlheim und Dachsenhausen ein Verkehrsunfall ereignet haben. Es konnten entsprechende Spuren auf der schneebedeckten Straße festgestellt werden. Ein Leitpfosten, sowie das Bankett wurden bei dem Unfall beschädigt. Weitere Spuren im Schnee deuten darauf hin, dass der PKW von dem angrenzenden Feld aus abgeschleppt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen
POK von Tippelskirch
Telefon: 06771 - 93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

