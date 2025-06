FW-M: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorrad (Au-Haidhausen)

München (ots) - Donnerstag, 12. Juni 2025; 4.32 Uhr Richard-Stauss-Straße Am frühen Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr München in den Osten der Stadt zu einem gemeldeten Wohnungsbrand ausgerückt. Bei dem Feuer wurde eine Frau verletzt. Gegen 4.30 Uhr wurde der Leitstelle in mehreren Notrufen ein Feuer in dem mehrstöckigen Wohngebäude gemeldet und daraufhin ein Löschzug und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle ...

mehr