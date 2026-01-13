Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herschbach - Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Herschbach (ots)

Am frühen Morgen des 13.01.2026 kam es gegen 01:30 Uhr auf der Bundesstraße 8 in Höhe der Ortslage Herschbach zu zwei Verkehrsunfällen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Neu-Isenburg die B 8 aus Freilingen kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach, als er aufgrund von Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abkam und in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand kam. Ein 37-jähriger Bekannter aus Offenbach erschien kurze Zeit später mit seinem PKW an der Unfallstelle und versuchte das verunfallte Fahrzeug aus dem Graben zu ziehen. Dabei geriet auch er mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei beiden Fahrzeugführern Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,64 Promille sowie 1,05 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass einer der Männer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Bei beiden Männern wurden Blutproben entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

