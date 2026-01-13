PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herschbach - Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Herschbach (ots)

Am frühen Morgen des 13.01.2026 kam es gegen 01:30 Uhr auf der Bundesstraße 8 in Höhe der Ortslage Herschbach zu zwei Verkehrsunfällen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Neu-Isenburg die B 8 aus Freilingen kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach, als er aufgrund von Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abkam und in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand kam. Ein 37-jähriger Bekannter aus Offenbach erschien kurze Zeit später mit seinem PKW an der Unfallstelle und versuchte das verunfallte Fahrzeug aus dem Graben zu ziehen. Dabei geriet auch er mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei beiden Fahrzeugführern Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,64 Promille sowie 1,05 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass einer der Männer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Bei beiden Männern wurden Blutproben entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
Polizeihauptkommissar Hempel
Koblenzer Straße 15
56410 Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 15:45

    POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl in drei Geschäfte in Hachenburg

    Hachenburg (ots) - Am 12.01.2026 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Schmuckgeschäft, ein Modegeschäft und einen Friseursalon in der Saynstraße in Hachenburg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Tatobjekte und hebelten hierzu eine im rückwärtigen Bereich liegende Zugangstür auf. In der Folge gelangten sie in das Innere des Gebäudes und alle weiteren Geschäfte. ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 05:02

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW und zwei leichtverletzten Personen

    Goddert (ots) - Auf der Landstraße 307 in Höhe der Ortschaft Goddert kam es am Samstag, 10.01.2025 gegen 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten PKW. Der PKW befuhr die L 307 aus Fahrtrichtung Selters und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei den vorherrschenden Witterungsverhältnissen von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 23:20

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

    Rothenbach (ots) - Am Donnerstag, dem 10.01.2026, wurde gegen 17:06 Uhr ein Verkehrsunfall an der B255 in der Gemarkung Rothenbach gemeldet. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B255 mit seinem Fahrzeug von Rothenbach in Fahrtrichtung Montabaur befuhr. Kurz nach der Abfahrt in die Ortschaft Obersayn kam dieser aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren