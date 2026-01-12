PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl in drei Geschäfte in Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am 12.01.2026 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Schmuckgeschäft, ein Modegeschäft und einen Friseursalon in der Saynstraße in Hachenburg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Tatobjekte und hebelten hierzu eine im rückwärtigen Bereich liegende Zugangstür auf. In der Folge gelangten sie in das Innere des Gebäudes und alle weiteren Geschäfte. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, zudem wurden Schmuck, Bekleidung und Wertgegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Hachenburg entgegen (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

