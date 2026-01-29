PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressesofortmeldung nach schwerem Verkehrsunfall

Bausendorf (ots)

Am 29.01.2026 um 18:33 Uhr wurden Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg alarmiert.

Hier kam ein mit mehreren Personen besetzter Personenkraftwagen aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen kollidierte.

Aktuell laufen die Maßnahmen an der Unfallstelle, sodass die B49 vollständig gesperrt ist.

Durch die Straßenmeisterei wird eine Umleitung eingerichtet, ortskundige Fahrzeugführer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Aufgrund der Schwere der bisher bekannten Verletzungen wurde durch die Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Unfallgutachtens in Auftrag gegeben.

Die Unfallstelle wird für die kommenden Stunden gesperrt bleiben. Weitere Angaben können zunächst nicht gemacht werden, da die Unfallaufnahme noch im Gange ist, so dass gebeten werden darf, von weiteren Nachfragen abzusehen.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

