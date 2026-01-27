POL-OE: Autofahrer fällt in Eichhagen auf

Olpe (ots) - Am Montag (26. Januar) kam es gegen 8 Uhr auf der B55 im Kreuzungsbereich "Waukemicke/Im Osterseifen" zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache war es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 27-Jährigen und dem PKW einer 61-Jährigen gekommen. Die Fahrerin wurde durch die Kollision schwer, der 27-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. ...

