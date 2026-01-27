POL-OE: Autofahrer fällt in Eichhagen auf
Olpe (ots)
Ein 47-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Polizeiwache Olpe am Montagabend (26. Januar) kurz nach 20:30 Uhr im "Schneppenohler Weg" auf. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum deuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest untermauerte den Verdacht. Die Beamten veranlassten daher die Entnahme einer Blutprobe und fertigten eine entsprechende Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell