Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorläufige Ermittlungsergebnisse nach Brand in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Am Freitag, 09. Januar, kamen bei einem Brand in Altenhundem zwei Männer im Alter von 66 Jahren ums Leben (wir berichteten). Nach den zwischenzeitig durchgeführten Obduktionen steht die Todesursache der beiden Zwillingsbrüder nun fest. Demzufolge sind die Männer jeweils an einer Rauchgasvergiftung verstorben. Hinsichtlich einer möglichen Brandursache liegen nach wie vor keine gesicherten Erkenntnisse vor und die Ermittlungen gehen unvermindert weiter. Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich für die Brandermittler jedoch keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden. Staatsanwaltschaft und Polizei erhoffen sich daher mehr Anhaltspunkte aus dem Gutachten eines Brandursachensachverständigen, welches derzeit erarbeitet wird. Das abschließende Gutachtenergebnis dürfte jedoch erst in einigen Monaten zu erwarten sein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

