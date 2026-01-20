PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Steinmetzbetrieb

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag (17. Januar) und Montagmorgen (19. Januar) in einen Steinmetzbetrieb an der "Hundemaue" in Altenhundem eingebrochen. Im Inneren öffneten und durchsuchten sie diverse Schubladen und Schränke. Dabei fiel ihnen vermutlich Wechselgeld in unbekannter Höhe in die Hände. Eine abschließende Feststellung über die Tatbeute steht derzeit noch aus. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:37

    POL-OE: Autofahrer fällt in Bamenohl auf

    Finnentrop (ots) - Ein 74-jähriger Autofahrer fiel am Montag (19. Januar) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 20:00 Uhr auf der Johannes-Scheele-Straße angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:36

    POL-OE: Brandserie in Attendorn: Polizei ermittelt und warnt

    Attendorn (ots) - In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet Attendorn wiederholt zu Bränden von Mülltonnen, Müllcontainern und Altkleidercontainern. Seit Dezember 2025 wurden insgesamt sechs Brände registriert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen Polizei und Feuerwehr von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Am 20. Dezember geriet ein Altkleidercontainer in der Schweriner Straße in Brand. Eine Woche später, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:35

    POL-OE: "Pfeffersprayer" in der Sekundarschule ermittelt

    Olpe (ots) - Am Freitag (16. Januar) erregte ein großer Feuerwehr- und Polizeieinsatz an der Sekundarschule in Olpe für öffentliches Aufsehen. Durch die nachweisliche Verwendung von sog. "Pfefferspray" wurden mehrere Kinder und Schulpersonal leicht verletzt. Nach intensiven Ermittlungen konnte ein 14-jähriger Schüler als Täter identifiziert werden. Aufgrund seiner Strafmündigkeit wird er sich in der Folge im Rahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren