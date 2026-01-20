Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Steinmetzbetrieb

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag (17. Januar) und Montagmorgen (19. Januar) in einen Steinmetzbetrieb an der "Hundemaue" in Altenhundem eingebrochen. Im Inneren öffneten und durchsuchten sie diverse Schubladen und Schränke. Dabei fiel ihnen vermutlich Wechselgeld in unbekannter Höhe in die Hände. Eine abschließende Feststellung über die Tatbeute steht derzeit noch aus. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

