Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt in Bamenohl auf

Finnentrop (ots)

Ein 74-jähriger Autofahrer fiel am Montag (19. Januar) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 20:00 Uhr auf der Johannes-Scheele-Straße angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme, fertigten eine Strafanzeige und beschlagnahmten den Führerschein des 74-Jährigen.

