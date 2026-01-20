Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Pfeffersprayer" in der Sekundarschule ermittelt

Olpe (ots)

Am Freitag (16. Januar) erregte ein großer Feuerwehr- und Polizeieinsatz an der Sekundarschule in Olpe für öffentliches Aufsehen. Durch die nachweisliche Verwendung von sog. "Pfefferspray" wurden mehrere Kinder und Schulpersonal leicht verletzt. Nach intensiven Ermittlungen konnte ein 14-jähriger Schüler als Täter identifiziert werden. Aufgrund seiner Strafmündigkeit wird er sich in der Folge im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen. Darüber hinaus drohen zudem zivilrechtliche Konsequenzen. In diesem Zusammenhang wird auch zu klären sein, wer die Kosten für den aufwendigen Einsatz zu tragen hat.

