PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Pfeffersprayer" in der Sekundarschule ermittelt

Olpe (ots)

Am Freitag (16. Januar) erregte ein großer Feuerwehr- und Polizeieinsatz an der Sekundarschule in Olpe für öffentliches Aufsehen. Durch die nachweisliche Verwendung von sog. "Pfefferspray" wurden mehrere Kinder und Schulpersonal leicht verletzt. Nach intensiven Ermittlungen konnte ein 14-jähriger Schüler als Täter identifiziert werden. Aufgrund seiner Strafmündigkeit wird er sich in der Folge im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen. Darüber hinaus drohen zudem zivilrechtliche Konsequenzen. In diesem Zusammenhang wird auch zu klären sein, wer die Kosten für den aufwendigen Einsatz zu tragen hat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:36

    POL-OE: Autofahrer fällt in Herrntrop auf

    Kirchhundem (ots) - Am Freitag (16. Januar) fiel ein 24-jähriger Autofahrer gegen 17:20 Uhr auf der "Alte Landstraße" auf. Da das Fahrzeug kurz zuvor im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Mettwürstchen und Kleingeld aus einem Hofladen im Kreis Siegen-Wittgenstein aufgefallen war, wurde der Mann in Herrntrop angehalten und kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten auf dem Beifahrersitz die eingeschweißten Mettwürste ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:36

    POL-OE: Autofahrer landet auf Kreisverkehr

    Olpe (ots) - Am Samstag (17. Januar) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Alleinunfall in Olpe. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war im Kreisverkehr "Bruchstraße/Kolpingstraße/Am Bratzkopf" geradeaus auf die Mittelinsel gefahren. Dabei stieß sein Fahrzeug mit einem großen Stein zusammen und kam auf er erhöhten Mittelinsel zum Stehen. Als Unfallursache konnte ein akuter ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:35

    POL-OE: Brand in Würdinghausen

    Kirchhundem (ots) - Am Sonntagmorgen (18. Januar) rückten Feuerwehr und Polizei gegen 6:30 Uhr zu einem Brand in der Würdinghauser Straße aus. Aus bislang unbekannter Ursache war es zu einem Feuer im Bereich eines Unterstandes und eines Carports gekommen. Auch das direkt angrenzende Wohnhaus wurde durch Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Eurobereich liegen. Brandermittler der Polizei Olpe übernahmen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren