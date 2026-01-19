PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer landet auf Kreisverkehr

Olpe (ots)

Am Samstag (17. Januar) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Alleinunfall in Olpe. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war im Kreisverkehr "Bruchstraße/Kolpingstraße/Am Bratzkopf" geradeaus auf die Mittelinsel gefahren. Dabei stieß sein Fahrzeug mit einem großen Stein zusammen und kam auf er erhöhten Mittelinsel zum Stehen. Als Unfallursache konnte ein akuter medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Der Mann wurde schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:35

    POL-OE: Brand in Würdinghausen

    Kirchhundem (ots) - Am Sonntagmorgen (18. Januar) rückten Feuerwehr und Polizei gegen 6:30 Uhr zu einem Brand in der Würdinghauser Straße aus. Aus bislang unbekannter Ursache war es zu einem Feuer im Bereich eines Unterstandes und eines Carports gekommen. Auch das direkt angrenzende Wohnhaus wurde durch Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Eurobereich liegen. Brandermittler der Polizei Olpe übernahmen die ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 09:41

    POL-OE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Autofahrer

    Wenden (ots) - Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Wenden-Löffelberg, auf der L512. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer fiel Polizeibeamtem im Rahmen ihrer Streife auf. Noch vor einer beabsichtigten Kontrolle wurde das Fahrzeug beschleunigt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Freudenberg davon. Die Beamten stellten kurz daraufhin fest, dass das Auto in einer ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 17:15

    POL-OE: Sekundarschule evakuiert

    Olpe (ots) - Olpe. Am 16. Januar gegen 11.42 Uhr wurde der Kreispolizeibehörde Olpe eine Feststellung wegen einer verdächtigen Substanz in der Sekundarschule im Quellenweg in Lütringhausen mit einem stechenden Geruch gemeldet. Das Schulgelände wurde durch Einsatzkräfte vor Ort weiträumig abgesperrt. 20 Kinder sowie zwei Hausmeister klagten über eine Reizung ihrer Atemwege. Die Hausmeister sowie zwei der Kinder wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. 18 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren