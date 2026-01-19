Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer landet auf Kreisverkehr

Olpe (ots)

Am Samstag (17. Januar) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Alleinunfall in Olpe. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war im Kreisverkehr "Bruchstraße/Kolpingstraße/Am Bratzkopf" geradeaus auf die Mittelinsel gefahren. Dabei stieß sein Fahrzeug mit einem großen Stein zusammen und kam auf er erhöhten Mittelinsel zum Stehen. Als Unfallursache konnte ein akuter medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Der Mann wurde schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

