Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Autofahrer

Wenden (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Wenden-Löffelberg, auf der L512.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer fiel Polizeibeamtem im Rahmen ihrer Streife auf. Noch vor einer beabsichtigten Kontrolle wurde das Fahrzeug beschleunigt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Freudenberg davon.

Die Beamten stellten kurz daraufhin fest, dass das Auto in einer langen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Das Auto blieb deformiert auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer befand sich noch in dem völlig beschädigtem Pkw und war ansprechbar. Er zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu.

Der Pkw-Fahrer wurde nach ersten Untersuchungen durch den Rettungsdienst einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund wurde hinzugezogen und befindet sich aktuell vor Ort. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die L512 noch immer in diesem Bereich voll gesperrt, wird jedoch zeitnah wieder für den Verkehr frei gegeben.

