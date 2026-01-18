PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Autofahrer

Wenden (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Wenden-Löffelberg, auf der L512.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer fiel Polizeibeamtem im Rahmen ihrer Streife auf. Noch vor einer beabsichtigten Kontrolle wurde das Fahrzeug beschleunigt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Freudenberg davon.

Die Beamten stellten kurz daraufhin fest, dass das Auto in einer langen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Das Auto blieb deformiert auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer befand sich noch in dem völlig beschädigtem Pkw und war ansprechbar. Er zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu.

Der Pkw-Fahrer wurde nach ersten Untersuchungen durch den Rettungsdienst einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund wurde hinzugezogen und befindet sich aktuell vor Ort. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die L512 noch immer in diesem Bereich voll gesperrt, wird jedoch zeitnah wieder für den Verkehr frei gegeben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle / FLD
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 17:15

    POL-OE: Sekundarschule evakuiert

    Olpe (ots) - Olpe. Am 16. Januar gegen 11.42 Uhr wurde der Kreispolizeibehörde Olpe eine Feststellung wegen einer verdächtigen Substanz in der Sekundarschule im Quellenweg in Lütringhausen mit einem stechenden Geruch gemeldet. Das Schulgelände wurde durch Einsatzkräfte vor Ort weiträumig abgesperrt. 20 Kinder sowie zwei Hausmeister klagten über eine Reizung ihrer Atemwege. Die Hausmeister sowie zwei der Kinder wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. 18 ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:36

    POL-OE: Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

    Lennestadt (ots) - Am Donnerstag (15. Januar) ereignete sich am frühen Abend ein Verkehrsunfall in Saalhausen. Ein 25-Jähriger war auf der "Winterberger Straße" mit seinem PKW auf das vorausfahrende Auto einer 66-Jährigen aufgefahren, als diese verkehrsbedingt halten musste. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:35

    POL-OE: Täter beschädigen Packstation

    Drolshagen (ots) - Unbekannte versuchten an der Straße "In der Hützenau" zwei Schließfächer von einer Packstation der Deutschen Post aufzuhebeln. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstagnachmittag (14. Januar) und Mittwochnachmittag (15. Januar). Zwar gelang es den Tätern nicht, die Schließfächer zu öffnen, jedoch verursachten sie einen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren