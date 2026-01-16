PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sekundarschule evakuiert

Olpe (ots)

Olpe. Am 16. Januar gegen 11.42 Uhr wurde der Kreispolizeibehörde Olpe eine Feststellung wegen einer verdächtigen Substanz in der Sekundarschule im Quellenweg in Lütringhausen mit einem stechenden Geruch gemeldet. Das Schulgelände wurde durch Einsatzkräfte vor Ort weiträumig abgesperrt. 20 Kinder sowie zwei Hausmeister klagten über eine Reizung ihrer Atemwege. Die Hausmeister sowie zwei der Kinder wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. 18 Kinder wurden zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei der Substanz um Pfefferspray. Die Polizei prüft nun, wie das Spray in die Schule gelangt ist. Dabei wird ausdrücklich betont: Pfefferspray darf in Deutschland nur als Tierabwehrspray verkauft und nur zu diesem Zweck oder in Notwehr eingesetzt werden. Einsatz von Pfefferspray nur zum Spaß ist verboten, wird von der Polizei konsequent verfolgt und zieht in der Regel strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
