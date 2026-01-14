Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Unfall mit positivem Atemalkoholtest

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (13. Januar) ergeignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Grevenbrück. Im Einmündungsbereich der "Elsper Straße" und der "Kölner Straße" war es zum Zusammenstoß zweier PKW gekommen. Ein 63-Jähriger war mit seinem Auto aus Elspe in Richtung Bahmenohl unterwegs. Zeitgleich befand sich ein 35-Jähriger mit seinem PKW in gleicher Richtung auf dem Linksabbiegerstreifen und wartete vor der roten Ampel. Als der 63-Jährige rechts an dem Auto des 35-Jährigen vorbeifuhr, touchierte er dessen rechte Fahrzeugseite. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 63-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Schaden an den Autos wurde insgesamt auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

