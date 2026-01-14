PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer nach Unfall mit positivem Atemalkoholtest

Lennestadt (ots)

Am Dienstag (13. Januar) ergeignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Grevenbrück. Im Einmündungsbereich der "Elsper Straße" und der "Kölner Straße" war es zum Zusammenstoß zweier PKW gekommen. Ein 63-Jähriger war mit seinem Auto aus Elspe in Richtung Bahmenohl unterwegs. Zeitgleich befand sich ein 35-Jähriger mit seinem PKW in gleicher Richtung auf dem Linksabbiegerstreifen und wartete vor der roten Ampel. Als der 63-Jährige rechts an dem Auto des 35-Jährigen vorbeifuhr, touchierte er dessen rechte Fahrzeugseite. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des 63-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Schaden an den Autos wurde insgesamt auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 08:32

    POL-OE: Verletzter nach Böllerwurf

    Lennestadt (ots) - Ein 64-Jähriger wurde am Montag (12. Januar) im Bereich des Bahnhofs in Altenhundem leicht verletzt. Er hatte sich gegen 16:30 Uhr in der Unterführung vor einem Fahrkartenautomaten aufgehalten. Plötzlich wurde aus einer Gruppe Jugendlicher heraus ein Böller gezündet und von oberhalb der Treppe in die Unterführung geworfen. Der Knallkörper explodierte etwa zwei Meter neben dem Mann. Die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:21

    POL-OE: Autofahrer in Saalhausen leicht verletzt

    Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag (09. Januar) gegen 12:00 Uhr auf der "Winterberger Straße" (B236). Ein 20-jähriger Autofahrer hatte im Bereich einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet nach links in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und touchierte dort zunächst einen entgegenkommenden LKW. Anschließend geriet er nach rechts ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:20

    POL-OE: Autofahrer verletzt auf der B54

    Olpe (ots) - Olpe. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte am Freitag, 9. Januar, gegen 10.50 Uhr einen Zusammenstoß mit einer Leitplanke. Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf der B54 im Bereich Grube Rhonard von der Straße ab. Eine Kollision mit der Leitplanke war die Folge. Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Unfall leicht und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Gesamtschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren