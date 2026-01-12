Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer in Saalhausen leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag (09. Januar) gegen 12:00 Uhr auf der "Winterberger Straße" (B236). Ein 20-jähriger Autofahrer hatte im Bereich einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet nach links in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und touchierte dort zunächst einen entgegenkommenden LKW. Anschließend geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumstumpf. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

