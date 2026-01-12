Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Autofahrer mit positiven Drogentests

Olpe (ots)

Olpe. Am Wochenende fielen zwei Autofahrer in Olpe auf. In beiden Fällen steht im Raum, dass sie ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Am Freitag (09. Januar) war ein 35-Jähriger gegen 15:30 Uhr in der Günsestraße kontrolliert worden. Einen Tag später traf es einen 29-Jährigen gegen 20:10 Uhr in der Biggestraße. Im Verlauf der beiden Kontrollen ergaben sich jeweils Hinweise auf möglichen Drogenkonsum. Diese Feststellungen wurden durch positive Drogentests vor Ort untermauert. Die Männer mussten daher Blutprobenentnahmen über sich ergehen lassen und die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell