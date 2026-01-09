POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (07. Januar) gegen 9:30 Uhr auf dem Bilsteiner Weg - einem Verbindungsweg zwischen Maumke und Bonzelerhammer. Auf winterglatter Fahrbahn hatte eine 39-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren PKW verloren. Sie kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen Böschungsbereich, wo sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau wurde ...

