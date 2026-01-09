PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Olpe (ots)

Am Mittwoch (07. Januar) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Unglücksfall in Finnentrop-Rönkhausen. Die Kleidung einer 92-Jährigen hatte Feuer gefangen. Durch die Flammen zog sich die Frau schwere Brandverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik nach Dortmund, wo die 92-Jährige am Donnerstagmorgen verstarb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird kein Hinweis auf ein Fremdverschulden gesehen. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unglücksfall aus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

