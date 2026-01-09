PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Lennestadt (ots)

Am heutigen Tage kam es zu einem Wohnhausbrand an der Hochstraße in Altenhundem. Eine nicht im Dienst befindliche Beamtin der Kreispolizeibehörde Olpe hatte gegen 11:15 Uhr von außen das Feuer zufällig im Dachgeschoss des Gebäudes festgestellt und erste Maßnahmen vor Ort getroffen. Die alarmierte Feuerwehr konnte zunächst aus der Dachgeschosswohnung zwei Männer im Alter von 66 Jahren retten. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarben die Beiden noch am Einsatzort. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit der Brandbekämpfung befasst. In dem Gebäude waren insgesamt elf Personen gemeldet. Nach derzeit vorliegenden Informationen kam es zu keinem weiteren Personenschaden. Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe sind ebenfalls vor Ort und haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  08.01.2026 – 11:56

    POL-OE: Autofahrerin leicht verletzt

    Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (07. Januar) gegen 9:30 Uhr auf dem Bilsteiner Weg - einem Verbindungsweg zwischen Maumke und Bonzelerhammer. Auf winterglatter Fahrbahn hatte eine 39-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren PKW verloren. Sie kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen Böschungsbereich, wo sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau wurde ...

    mehr
  08.01.2026 – 11:55

    POL-OE: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

    Attendorn (ots) - Am Mittwoch (07. Januar) kam es um 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7 bei Dünschede. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte eine 27-jährige Autofahrerin bei winterlichen Straßenverhältnissen im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie geriet in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 23-Jährigen. Die ...

    mehr
