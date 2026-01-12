Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer verletzt auf der B54

Olpe (ots)

Olpe. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte am Freitag, 9. Januar, gegen 10.50 Uhr einen Zusammenstoß mit einer Leitplanke. Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf der B54 im Bereich Grube Rhonard von der Straße ab. Eine Kollision mit der Leitplanke war die Folge. Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Unfall leicht und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei im unteren vierstelligen Eurobereich ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell