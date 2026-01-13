Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter nach Böllerwurf

Lennestadt (ots)

Ein 64-Jähriger wurde am Montag (12. Januar) im Bereich des Bahnhofs in Altenhundem leicht verletzt. Er hatte sich gegen 16:30 Uhr in der Unterführung vor einem Fahrkartenautomaten aufgehalten. Plötzlich wurde aus einer Gruppe Jugendlicher heraus ein Böller gezündet und von oberhalb der Treppe in die Unterführung geworfen. Der Knallkörper explodierte etwa zwei Meter neben dem Mann. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell