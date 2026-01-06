FW Allensbach: H2 Verkehrsunfall Person eingeklemmt

Feuerwehr Allensbach

Allensbach (ots)

Am Abend des 05.01.2026 um 22:55 Uhr ereignete sich auf der B33 zwischen Allensbach Ost und Hegne ein Verkehrsunfall. Gemäß Alarm- und Ausrückeordnung wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach und der Rüstwagen der Feuerwehr Konstanz alarmiert.

Vor Ort konnten zwei verunfallte PKWs festgestellt werden. In einem Fahrzeug war eine Person eingeschlossen. Die drei Insassen des zweiten PKWs konnten das Fahrzeug noch vor Eintreffen verlassen.

Um den eingeschlossenen Fahrer schonend zu befreien musste das zweite Fahrzeug mittels Seilwinde weggezogen werden. Im Anschluss konnte der eingeschlossene Fahrer von der Feuerwehr mittels hydraulischer Rettungsgeräte aus seinem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Parallel wurde die Einsatzstelle größräumig ausgeleuchtet. Im Anschluss wurden die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt.

Da zur Unfallaufnahme durch die Polizei und die Ermittlungen Licht an der Einsatzstelle benötigt wurde, wurde die Einsatzstelle bis kurz vor 02:30 Uhr durch die Feuerwehr mit der Drehleiter ausgeleuchtet.

Nachdem die Unfallaufnahme beendet war, konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

