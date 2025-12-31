PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B4 Alarmstufenerhöhung

FW Allensbach: B4 Alarmstufenerhöhung
  • Bild-Infos
  • Download

Allensbach (ots)

Am Mittag des 30.12.2025 wurde die Drehleiter der Feuerwehr Allensbach im Rahmen einer Überlandhilfe nach Steißlingen alarmiert.

Die Allensbacher Drehleiter unterstützte bei den Löscharbeiten vor Ort.

Nach vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Für weitere Informationen zum Einsatz verweisen wir an die Feuerwehr Steißlingen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

