Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am 23.12.2025 um 16:29 Uhr wurde die Abteilung Allensbach sowie der Tagalarm zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Allensbacher Gemeinschaftsunterkunft alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zwei ausgelöste Rauchmelder aufgrund von angebranntem Essen fest. Die Räume wurden belüftet und anschließend wieder an die Bewohner übergeben.

Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell