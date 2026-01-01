Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B1 Hecke

Allensbach (ots)

Am 01.01.2025 um 01:24 Uhr wurde die Abteilung Langenrain-Freudental und ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach zu einer brennenden Hecke in den Blissenweg alarmiert.

Vor Ort wurde die brennende Hecke abgelöscht und im weiteren Verlauf auf Glutnester kontrolliert.

Nach 50 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell