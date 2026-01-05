PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H2 Verkehrsunfall Person eingeklemmt

Allensbach (ots)

In der Nacht des 05.01.2026 um 01:09 Uhr wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach sowie der Rüstwagen der Feuerwehr Konstanz zu einem Verkehrsunfall auf die B33 alarmiert. Gemeldet waren zwei frontal kollidierte Fahrzeuge, welche brennen würden.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zwei frontal kollidierte PKWs antreffen. Glücklicherweise brannte keines der Fahrzeuge. In einem Unfallfahrzeug wurde eine Person eingeschlossen. Die beiden Insassen des zweiten Fahrzeugs konnten sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien.

Die eingeschlossene Person wurde von der Feuerwehr mittels hydraulischer Rettungsgeräte schonend aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurden die Batterien abgeklemmt und die auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen.

Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

