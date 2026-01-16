PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (15. Januar) ereignete sich am frühen Abend ein Verkehrsunfall in Saalhausen. Ein 25-Jähriger war auf der "Winterberger Straße" mit seinem PKW auf das vorausfahrende Auto einer 66-Jährigen aufgefahren, als diese verkehrsbedingt halten musste. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

