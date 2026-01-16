PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter beschädigen Packstation

Drolshagen (ots)

Unbekannte versuchten an der Straße "In der Hützenau" zwei Schließfächer von einer Packstation der Deutschen Post aufzuhebeln. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstagnachmittag (14. Januar) und Mittwochnachmittag (15. Januar). Zwar gelang es den Tätern nicht, die Schließfächer zu öffnen, jedoch verursachten sie einen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

