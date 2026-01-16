POL-OE: Täter beschädigen Packstation
Drolshagen (ots)
Unbekannte versuchten an der Straße "In der Hützenau" zwei Schließfächer von einer Packstation der Deutschen Post aufzuhebeln. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstagnachmittag (14. Januar) und Mittwochnachmittag (15. Januar). Zwar gelang es den Tätern nicht, die Schließfächer zu öffnen, jedoch verursachten sie einen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
