Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Würdinghausen

Kirchhundem (ots)

Am Sonntagmorgen (18. Januar) rückten Feuerwehr und Polizei gegen 6:30 Uhr zu einem Brand in der Würdinghauser Straße aus. Aus bislang unbekannter Ursache war es zu einem Feuer im Bereich eines Unterstandes und eines Carports gekommen. Auch das direkt angrenzende Wohnhaus wurde durch Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Eurobereich liegen. Brandermittler der Polizei Olpe übernahmen die Ermittlungen. In diesem Zusammenhang könnte auch eine Situation etwa sechs Stunden zuvor wichtig sein. Gegen 0:30 Uhr fiel eine unbekannte Gruppe Jugendlicher durch das Zünden von Silvesterböllern in der Nähe des späteren Brandortes auf. Möglicherweise könnte dies im Zusammenhang mit der Ursache des Brandes stehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

