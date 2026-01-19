PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt in Herrntrop auf

Kirchhundem (ots)

Am Freitag (16. Januar) fiel ein 24-jähriger Autofahrer gegen 17:20 Uhr auf der "Alte Landstraße" auf. Da das Fahrzeug kurz zuvor im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Mettwürstchen und Kleingeld aus einem Hofladen im Kreis Siegen-Wittgenstein aufgefallen war, wurde der Mann in Herrntrop angehalten und kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten auf dem Beifahrersitz die eingeschweißten Mettwürste fest. Im weiteren Verlauf fanden sie zudem heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen führte. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogen- und Alkoholkonsum. Diese Hinweise wurden durch entsprechend positive Atemalkohol- und Drogenvorteste untermauert. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache Lennstadt gebracht. Hier veranlassten die Polizeibeamten die Blutprobenentnahme und fertigten eine umfangreiche Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:36

    POL-OE: Autofahrer landet auf Kreisverkehr

    Olpe (ots) - Am Samstag (17. Januar) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Alleinunfall in Olpe. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war im Kreisverkehr "Bruchstraße/Kolpingstraße/Am Bratzkopf" geradeaus auf die Mittelinsel gefahren. Dabei stieß sein Fahrzeug mit einem großen Stein zusammen und kam auf er erhöhten Mittelinsel zum Stehen. Als Unfallursache konnte ein akuter ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:35

    POL-OE: Brand in Würdinghausen

    Kirchhundem (ots) - Am Sonntagmorgen (18. Januar) rückten Feuerwehr und Polizei gegen 6:30 Uhr zu einem Brand in der Würdinghauser Straße aus. Aus bislang unbekannter Ursache war es zu einem Feuer im Bereich eines Unterstandes und eines Carports gekommen. Auch das direkt angrenzende Wohnhaus wurde durch Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Eurobereich liegen. Brandermittler der Polizei Olpe übernahmen die ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 09:41

    POL-OE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Autofahrer

    Wenden (ots) - Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Wenden-Löffelberg, auf der L512. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer fiel Polizeibeamtem im Rahmen ihrer Streife auf. Noch vor einer beabsichtigten Kontrolle wurde das Fahrzeug beschleunigt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Freudenberg davon. Die Beamten stellten kurz daraufhin fest, dass das Auto in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren