POL-OE: Autofahrer fällt in Herrntrop auf

Kirchhundem (ots)

Am Freitag (16. Januar) fiel ein 24-jähriger Autofahrer gegen 17:20 Uhr auf der "Alte Landstraße" auf. Da das Fahrzeug kurz zuvor im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Mettwürstchen und Kleingeld aus einem Hofladen im Kreis Siegen-Wittgenstein aufgefallen war, wurde der Mann in Herrntrop angehalten und kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten auf dem Beifahrersitz die eingeschweißten Mettwürste fest. Im weiteren Verlauf fanden sie zudem heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen führte. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogen- und Alkoholkonsum. Diese Hinweise wurden durch entsprechend positive Atemalkohol- und Drogenvorteste untermauert. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache Lennstadt gebracht. Hier veranlassten die Polizeibeamten die Blutprobenentnahme und fertigten eine umfangreiche Strafanzeige.

