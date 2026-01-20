PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Brandserie in Attendorn: Polizei ermittelt und warnt

Attendorn (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet Attendorn wiederholt zu Bränden von Mülltonnen, Müllcontainern und Altkleidercontainern. Seit Dezember 2025 wurden insgesamt sechs Brände registriert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen Polizei und Feuerwehr von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Am 20. Dezember geriet ein Altkleidercontainer in der Schweriner Straße in Brand. Eine Woche später, am 27. Dezember, brannten Unrat sowie ein Mülleimer an der Rundturnhalle. Am 12. Januar wurden Altkleidercontainer in der Münchener Straße und in der Stettiner Straße angezündet. Weitere Brände ereigneten sich am 18. Januar, als Mülltonnen in der Stettiner Straße sowie Unrat in der Wiesbadener Straße in Flammen standen. Bislang konnte die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen jeweils ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gegenstände oder Gebäude verhindern. Dennoch stellt jedes Feuer eine erhebliche Gefahr dar. Insbesondere bei unkontrollierter Brandausbreitung können Sachschäden entstehen und im schlimmsten Fall Menschenleben gefährdet werden. Die Kreispolizeibehörde Olpe nimmt die Vorfälle sehr ernst. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Brandserie haben hohe Priorität. Zudem wird die Polizei ihre Aufmerksamkeit im betroffenen Bereich weiter erhöhen und die Streifenpräsenz insbesondere in den Abend- und Nachtstunden verstärken. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Verdächtige Personen oder Beobachtungen sollten umgehend gemeldet werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen. In akuten Fällen wählen Sie bitte den Notruf der Feuerwehr unter 112 oder der Polizei unter 110.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

