Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike und E-Scooter aus Keller in Attendorn gestohlen

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend (19. Januar) und Dienstagnachmittag (20. Januar) in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kampstraße eingebrochen. Sie brachen die Tür zu einem Kellerraum auf und entwendeten ein Mountain-E-Bike der Marke Zündapp (Modell Z808) sowie einen E-Scooter der Marke EFLUX. An dem E-Scooter befand sich das grüne Versicherungskennzeichen "028PSK". Der Geschamtschaden liegt im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

