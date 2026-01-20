Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogenvortest

Lennestadt (ots)

In der Nacht zu Dienstag (20. Januar) kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Autofahrer in Altenhundem. Der Mann war ihnen gegen kurz vor 1:00 Uhr auf der Hagener Straße aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte die Feststellungen der Beamten. Sie brachten den 27-Jährigen daraufhin zur Polizeiwache, veranlassten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige.

