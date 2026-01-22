POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Meggen
Lennestadt (ots)
Am Mittwoch (21. Januar) ereignete sich um 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Meggener Straße. Eine 73-jährige Autofahrerin war von einem Parkplatz in die Straße eingefahren und dabei mit dem PKW eines 44-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der Mann und seine 40-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
