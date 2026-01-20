Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Drei Einsätze am Abend - Person im Schloßgraben im Eis eingebrochenen!

Celle (ots)

Zu drei Einsätzen rückte die Feuerwehr Celle innerhalb kurzer Zeit am heutigen Abend aus.

Mit der Einsatzmeldung "Kind im Schloßgraben" wurden die Feuerwehr Celle um 19:02 Uhr in den Schloßpark alarmiert. Eine Person war im Eis eingebrochenen. Ein Wasserretter der Feuerwehr konnte die Person sichern und aus dem Wasser retten. Der Einsatz erfolgte gemeinsam mit der DLRG. An Land wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben. Zur Ursache sowie Art und Umfang von Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Um 18:25 Uhr brannte zuvor eine Papiertonne im Behrenskamp.

Zu einer automatischen Feuermeldung wurden die Celler Feuerwehr dann um 19:38 Uhr gerufen. Es handelte sich um einen Fehleinsatz.

