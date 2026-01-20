PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Drei Einsätze am Abend - Person im Schloßgraben im Eis eingebrochenen!

FW Celle: Drei Einsätze am Abend - Person im Schloßgraben im Eis eingebrochenen!
  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Zu drei Einsätzen rückte die Feuerwehr Celle innerhalb kurzer Zeit am heutigen Abend aus.

Mit der Einsatzmeldung "Kind im Schloßgraben" wurden die Feuerwehr Celle um 19:02 Uhr in den Schloßpark alarmiert. Eine Person war im Eis eingebrochenen. Ein Wasserretter der Feuerwehr konnte die Person sichern und aus dem Wasser retten. Der Einsatz erfolgte gemeinsam mit der DLRG. An Land wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben. Zur Ursache sowie Art und Umfang von Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Um 18:25 Uhr brannte zuvor eine Papiertonne im Behrenskamp.

Zu einer automatischen Feuermeldung wurden die Celler Feuerwehr dann um 19:38 Uhr gerufen. Es handelte sich um einen Fehleinsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren