FW Celle: Feuer in einer Wohnung - eine Person gerettet!

Celle (ots)

Am Montag um 07:58 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Wohnungsbrand in die Straße "Alt Groß Hehlen" im Ortsteil Groß Hehlen alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Eine Person, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, befand sich noch innerhalb der Wohnung und wurde durch die Einsatzkräfte im Rollstuhl durch eine Terrassentür gerettet und ins Freie verbracht. Hier wurden sie dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand befand sich im Bereich des Bettes und konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Hierbei kam ein Kleinlöschgerät zum Einsatz. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte somit verhindert werden.

Zur Brandursache und Art und Umfang von Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurde die Wohnung belüftet und entraucht.

In dem betroffenen Objekt befinden sich Wohnungen zur Unterbringung von Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Behinderungen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Groß Hehlen, Celle-Hauptwache, Scheuen und Hustedt. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Polizei.

