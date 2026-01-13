PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrüche in Wohnung und Lagerhalle von Schule +++ Nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Bad Schwalbach (ots)

1. Schmuck bei Einbruch entwendet,

Niedernhausen, Am Schäfersberg, Montag, 12.01.2026, 17:45 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am frühen Montagabend sind Einbrecher in eine Wohnung in Niedernhausen eingestiegen. Im Zeitfenster von 17:45 Uhr bis 18:30 Uhr suchten sie ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Schäfersberg" auf und setzten dort mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster an. Nachdem es ihnen gelang, dieses so zu öffnen, durchsuchten sie die Wohnräume und nahmen Schmuck und Uhren an sich, mit denen sie unerkannt das Weite suchten.

Hinweise in der Sache nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (06124) 7078-0.

2. Einbruch in Lagerraum von Schule,

Geisenheim, Dr.-Schramm-Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 11:00 Uhr bis Montag, 12.01.2026, 06:15 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruch in die Lagerhalle einer Geisenheimer Schule. Zwischen Mittwoch, vergangener Woche und Montag betraten die Täter das Schulgelände in der Dr.-Schramm-Straße und hebelten das Tor des Lagers auf. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Ersten Einschätzungen zufolge wurde jedoch nichts gestohlen.

Die Polizeistation Rüdesheim bittet daher möglichen Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Nach Verfolgungsfahrt festgenommen,

B455 Kelkheim bis Idstein, Montag, 12.01.2026, 19:44 Uhr

(eh) Der Fahrer eines grauen Renault Megane versuchte sich auf der B455 zwischen Kelkheim und Eppstein einer Polizeikontrolle zu entziehen und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten bis nach Idstein-Kröftel, wo er festgenommen werden konnte. Der junge Fahrzeugführer befuhr am Montagabend die B455 aus Kelkheim kommend in Fahrtrichtung Eppstein, wo er an der Ampel im Kreuzungsbereich Burgstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Bei Einschalten der Anhaltesignale am Streifenwagen setzte der Mann seine Fahrt fluchtartig in Fahrtrichtung Eppstein-Vockenhausen fort. Während der folgenden Verfolgungsfahrt missachtete der 32-Jährige mehrere weitere rote Ampeln und Fußgängerüberwege. Die Fahrt setzte sich bis nach Idstein-Kröftel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Auf einem Feldweg im Bereich der Feldbergstraße sprangen plötzlich Fahrer und Beifahrer aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Der nun führerlose Pkw rollte weiter und prallte gegen einen Weidezaun. Der Fahrzeugführer konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen in einer Gartenhütte festgenommen werden, zu der er sich unbefugt Zutritt verschafft hatte. Ein Vortest ergab, dass er zuvor Kokain konsumiert hatte und daher nicht fahrtüchtig war. Außerdem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher nahmen die Beamten den Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. In einem Ermittlungsverfahren wird der junge Mann sich für seine Taten verantworten müssen.

