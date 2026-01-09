PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Bankmitarbeiter buchen Geld ab +++ Zwei Einbrecher steigen ein +++ Wohnungstür hält stand

Bad Schwalbach (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter betrügen Bürger und buchen Geld ab, Geisenheim, Buchenweg, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Aegidiusstraße, Donnerstag, 08.01.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Donnerstag haben sich Betrüger zwei Menschen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gegenüber als Bankmitarbeiter ausgegeben und sie letztlich um mehrere Tausend Euro gebracht. Die beiden Mitbürger aus Geisenheim sowie Mittelheim wurden auf ähnliche Art und Weise betrogen. Zunächst wurden die Geschädigten von angeblichen Mitarbeitenden ihrer Hausbanken kontaktiert. Die Täter schilderten den Angerufenen von zwielichtigen Abbuchungen auf deren Konten. Man müsse nun weitere Abbuchungen verhindern und die Bankkarten austauschen. Zu diesem Zwecke erschienen an den Wohnanschriften der Bürger Abholer, welche die Karten samt Pin in Empfang nahmen. Im Nachgang kam es dann zu unberechtigten Abbuchungen von deren Konten. Der Abholer im Geisenheimer Fall kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,78 m groß mit asiatischem Erscheinungsbild und dunklem Teint. Er hatte eine schmächtige Statur und trug ein weißes Hemd sowie eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise, insbesondere zu dem Abholer aus Geisenheim, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zwei Einbrecher steigen ein,

Idstein, Heftricher Straße, Donnerstag, 08.01.2026, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag brachen zwei Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Idstein ein. Zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr durchquerten die beiden Einbrecher einen Vorgarten in der Heftricher Straße und hebelten anschließend die Terrassentür auf. Die dahinterliegende Wohnung wurde durchsucht und ersten Ermittlungen nach ohne Diebesgut wieder verlassen. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Wohnungstür hält stand,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, An der Basilika, Donnerstag, 08.01.2026, 15:30 Uhr bis 18:40 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag kam es in Mittelheim zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung. Im Zeitfenster von 15:30 Uhr bis 18:40 Uhr gelangten die Einbrecher über ein Hoftor in der Straße "An der Basilika" zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend gelangten sie über die offenstehende Haustür in das Gebäude, beschädigten eine Fensterscheibe und machten sich an einer Wohnungstür zu schaffen. Diese hielt jedoch den Hebelversuchen der Täter stand, sodass diese erfolglos die Flucht antreten mussten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell