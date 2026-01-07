PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrfach mit Werkzeug angesetzt und gescheitert +++ Zusammenstoß mit einem Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrfach mit Werkzeug angesetzt und gescheitert, Idstein-Heftrich, Langgasse, Dienstag, 06.01.2026, 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Einbrecher haben am Dienstagabend in Idstein-Heftrich den Kürzeren gezogen. In der kurzen Zeitspanne von 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr näherten sich die Einbrecher dem Einfamilienhaus in der Langgasse. Zunächst machten sie sich an einer Kellertür zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. Als dies fehlschlug, suchten sie sich ein neues Ziel und setzten an dem Rollladen der Terrassentür an. Auch hier scheiterten sie. Letztlich mussten die Einbrecher ohne an Beute gelangt zu sein die Flucht antreten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Zusammenstoß mit einem Verletzten,

Idstein, Landesstraße 3274, Dienstag, 06.01.2025, 16:15 Uhr

(ms)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3274 zwischen Idstein und Oberauroff ein Zusammenstoß, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Ersten Ermittlungen nach befuhr ein 43-Jähriger gegen 16:15 Uhr in einem VW Golf die L 3274 aus Richtung Idstein in Richtung Hünstetten und bog dann auf die Auffahrt zur BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf. Beim Abbiegevorgang übersah der Unfallverursacher den entgegenkommenden Verkehr aus Hünstetten kommend und stieß mit einem Dacia Sandero eines 43-Jährigen zusammen. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Dacia leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

