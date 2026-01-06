PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Randalierer wird festgenommen +++ An Altar gehebelt

Bad Schwalbach (ots)

1. Randalierer wird festgenommen,

Eltville am Rhein, Matheus-Müller-Platz, Montag, 05.01.2026, 11:15 Uhr

(fh)Am Montagvormittag musste die Polizei einen Mann festnehmen, der in einem psychischen Ausnahmezustand in einer Bäckerei randaliert und Passanten bedroht hatte. Gegen 11:15 Uhr wurde die Polizei zu der Filiale am Matheus-Müller-Platz gerufen, da dort ein Mann plötzlich Tische umhergeschleudert und so Mobiliar beschädigt hatte. Der Mann, ein 50-Jähriger ohne festen Wohnsitz, konnte daraufhin unweit der Bäckerei festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Einige Stunden später fiel der 50-Jährige erneut auf, diesmal am Eltviller Bahnhof. Hier lief er über Bahnschienen, schrie lautstrak umher und bedrohte Passanten. Er wurde erneut festgenommen und daraufhin in eine Fachklinik gebracht.

2. An Altar gehebelt,

Taunusstein-Bleidenstadt, Stiftshof, Festgestellt: Freitag, 02.01.2026

(fh)Im Zeitraum bis zum 02.01.2026 haben Unbekannte versucht, den Altar einer Kirche in Taunusstein-Bleidenstadt aufzubrechen. Erfolg hatten die Täter allerdings nicht. Am Freitag fiel auf, dass die Täter zu einem unbekannten Zeitpunkt das Gotteshaus in der Straße "Stiftshof" aufgesucht und sich mit einem Hebelwerkzeug an dem Altar zu schaffen gemacht hatten. Der verschlossene Opfertisch hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Diebe unverrichteter Dinge und ohne an Beute gelangt zu sein, das Weite suchten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

