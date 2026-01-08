PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Anwesenheit der Bewohner verschreckt Einbrecher +++ Verletzte nach Unfall im Gegenverkehr

Bad Schwalbach (ots)

1. Anwesenheit der Bewohner verschreckt Einbrecher, Idstein-Heftrich, Langgasse, Dienstag, 06.01.2026, 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in Idstein-Heftrich einzusteigen, dabei hatten sie jedoch die Rechnung ohne die anwesenden Bewohner gemacht. Zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr machten sich die Täter an der Kellertür des Einfamilienhauses in der Langgasse zu schaffen. Noch während sie mit ihren Werkzeugen an der Tür ansetzten, stellten sie fest, dass die Bewohner Zuhause waren und suchten das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Verletzte nach Unfall im Gegenverkehr, Aarbergen-Daisbach, Landesstraße 3031, Mittwoch, 07.01.2026, 14:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag stießen auf der Landesstraße 3031 bei Daisbach zwei Fahrzeuge zusammen. Insgesamt drei Insassen wurden verletzt. Gegen 14:00 Uhr befuhr ein VW-Fahrer die Landesstraße 3031 von Panrod in Richtung Daisbach. In einer Rechtskurve kam der 60-Jährige aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem Mazda samt Anhänger zusammen. Durch den Aufprall wurden der 60-Jährige sowie zwei 68- und 67-jährige Insassen im Mazda verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

