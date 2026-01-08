PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Anwesenheit der Bewohner verschreckt Einbrecher +++ Verletzte nach Unfall im Gegenverkehr

Bad Schwalbach (ots)

1. Anwesenheit der Bewohner verschreckt Einbrecher, Idstein-Heftrich, Langgasse, Dienstag, 06.01.2026, 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in Idstein-Heftrich einzusteigen, dabei hatten sie jedoch die Rechnung ohne die anwesenden Bewohner gemacht. Zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr machten sich die Täter an der Kellertür des Einfamilienhauses in der Langgasse zu schaffen. Noch während sie mit ihren Werkzeugen an der Tür ansetzten, stellten sie fest, dass die Bewohner Zuhause waren und suchten das Weite.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Verletzte nach Unfall im Gegenverkehr, Aarbergen-Daisbach, Landesstraße 3031, Mittwoch, 07.01.2026, 14:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag stießen auf der Landesstraße 3031 bei Daisbach zwei Fahrzeuge zusammen. Insgesamt drei Insassen wurden verletzt. Gegen 14:00 Uhr befuhr ein VW-Fahrer die Landesstraße 3031 von Panrod in Richtung Daisbach. In einer Rechtskurve kam der 60-Jährige aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem Mazda samt Anhänger zusammen. Durch den Aufprall wurden der 60-Jährige sowie zwei 68- und 67-jährige Insassen im Mazda verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:26

    POL-RTK: Mehrfach mit Werkzeug angesetzt und gescheitert +++ Zusammenstoß mit einem Verletzten

    Bad Schwalbach (ots) - 1. Mehrfach mit Werkzeug angesetzt und gescheitert, Idstein-Heftrich, Langgasse, Dienstag, 06.01.2026, 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr (fh)Einbrecher haben am Dienstagabend in Idstein-Heftrich den Kürzeren gezogen. In der kurzen Zeitspanne von 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr näherten sich die Einbrecher dem Einfamilienhaus in der Langgasse. Zunächst machten ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:42

    POL-RTK: Randalierer wird festgenommen +++ An Altar gehebelt

    Bad Schwalbach (ots) - 1. Randalierer wird festgenommen, Eltville am Rhein, Matheus-Müller-Platz, Montag, 05.01.2026, 11:15 Uhr (fh)Am Montagvormittag musste die Polizei einen Mann festnehmen, der in einem psychischen Ausnahmezustand in einer Bäckerei randaliert und Passanten bedroht hatte. Gegen 11:15 Uhr wurde die Polizei zu der Filiale am Matheus-Müller-Platz gerufen, da dort ein Mann plötzlich Tische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren