PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Scheibe eingeschlagen und Terrassentür geöffnet +++ Unter Alkoholeinfluss gegen Baum geprallt

Bad Schwalbach (ots)

1. Scheibe eingeschlagen und Terrassentür geöffnet, Rüdesheim-Eibingen, Taunusstraße, Mittwoch, 07.01.2026, 17:00 Uhr bis Freitag, 09.01.2026, 09:45 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagfrüh sind Einbrecher in einem Wohnhaus in Rüdesheim-Eibingen an Beute gelangt. In der genannten Zeitspanne betraten die Unbekannten das Grundstück des Einfamilienhauses in der Taunusstraße über den Garten und schlugen dann ein Loch in die Glasscheibe der Terrassentür. Durch dieses gelangten sie in die Wohnräume, aus denen Bargeld, und Laptops entwendet wurden. Bei dem rabiaten Vorgehen verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Unter Alkoholeinfluss gegen Baum geprallt, Heidenrod-Laufenselden, Landesstraße 3455, Sonntag, 11.01.2026, 16:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ist eine betrunkene Autofahrerin bei Laufenselden von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Gegen 16:00 Uhr war die 45-jährige Frau aus Heidenrod mit ihrem Seat Ibiza auf der L 3455 aus Richtung Laufenselden in Richtung Huppert unterwegs. Auf der Strecke kam sie von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Anschließend kam der Seat in einer Böschung zum Stehen. Bei der 45-Jährigen ergaben sich vor Ort Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Somit hatte dies eine Blutentnahme sowie ein Strafverfahren zur Folge.

