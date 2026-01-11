PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Einbruch ++ Angriff mit Pfefferspray ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Unfall mit Verletzten ++ Trunkenheitsfahrt ++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Erdgeschosswohnung

Idstein, Heidestück, 01.01.2026 bis 10.01.2026

(kd) Im Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 10.01.2026 brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in Idstein ein. Hierbei kletterten die Unbekannten auf einen fast ebenerdigen Balkon und hebelten anschließend die Balkontür zum Wohnzimmer auf. Die Täter durchsuchten das Schlafzimmer und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. An der Balkontür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Angriff mit Pfefferspray

Eltville, Roßpfad, 11.01.2026, 00:45 Uhr

(kd) Am frühen Sonntagmorgen eskalierte ein Streit in Eltville zwischen drei Personen, bei dem auch ein Pfefferspray zum Einsatz kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug zunächst ein unbekannter Täter einem 18-Jährigen aus Eltville auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ins Gesicht, während ein weiterer unbekannter Täter dem 18-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Im Anschluss flüchteten die Täter und der 18-Jährige lief nach Hause, wo er die Polizei über den Vorfall informierte. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Geisenheim, Industriestraße 28, 08.01.2026 19:00 Uhr - 09.01.2026 10:00 Uhr

(cg) Ein 63-jähriger Rüdesheimer parkte seinen blauen Opel Zafira in der Industriestraße in Höhe der Hausnummer 28 in Geisenheim ab. Das Fahrzeug stand dort ordnungsgemäß vom 08.01.2026 19:00 Uhr bis zum 09.01.2026 10:00 Uhr. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden im Heckbereich seines Opels fest. Der entstandene Schaden wird von den aufnehmenden Beamten auf ca. 3000,00 EUR geschätzt. Falls Sie Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Polizeistation in Eltville am Rhein unter der Rufnummer (06123) 90900 auf.

Verkehrsunfallflucht

Rüdesheim am Rhein, Hugo-Asbach-Str. 14, 09.01.2026 16:00 Uhr - 09.01.2026 18:00 Uhr

(cg) Eine 64-jährige Rüdesheimerin stellte ihren weißen Mitsubushi gegen 16:00 Uhr in der Hugo-Asbach-Straße 14 in Rüdesheim am Rhein ab. Als sie um 18:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte diese einen frischen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Der entstandene Schaden wird von den aufnehmenden Beamten auf ca. 1000,00EUR geschätzt. Falls Sie Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Polizeistation in Eltville am Rhein unter der Rufnummer (06123) 90900 auf.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

B42, Geisenheim, 10.01.2026, 07:50 Uhr

(cg) Ein 43-jähriger Lorcher befuhr die B42 von Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden. Auf Höhe Geisenheim Mitte beabsichtige dieser mit seinem grauen VW von der Bundesstraße nach Geisenheim abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den vorfahrtsberechtigten schwarzen Renault einer 65-jähirgen Frau aus Oestrich-Winkel der ihm entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei denen beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Diese kamen in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Begutachtung. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000,00EUR geschätzt.

Zu schnell und stark alkoholisiert hinterm Steuer Rüdesheim, Europastraße, 10.01.2026, 17:05 Uhr

(jw) Am 10.01.2026 stellte die Polizei im Rahmen einer Streifenfahrt einen SUV der Marke Renault in Rüdesheim fest, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten unterzogen das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle. In dem Fahrzeug befand sich neben dem 39-jährigen Fahrzeugführer aus Rüdesheim auch sein 6-jähriger Sohn. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer wurde im Anschluss für eine Blutentnahme auf die Polizeistation verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen den ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

