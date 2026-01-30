PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der B49 vor Bausendorf (unsere Meldung vom 29.01.2026, 19:47)

Bausendorf (ots)

Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der B 49 zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg am gestrigen Abend (unsere Meldung vom 29.01.2026, 19:47 Uhr) wurden zwei Personen tödlich verletzt. Die weiteren Insassen der beteiligten Fahrzeuge zogen sich leichte bis schwere Verletzungen zu.

Der 37-jährige Fahrer des mit drei weiteren Personen besetzten unfallverursachenden PKW verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 26-jähriger Insasse des Fahrzeugs wurde zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, wo er im Laufe der Nacht an den Folgen des Unfalls verstarb. Die beiden weiteren Insassen des Fahrzeuges wurden ebenfalls verletzt.

Der 26-jährige Fahrer des entgegenkommenden Kleintransporters wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Die Bundestraße 49 war bis etwa 23 Uhr vollgesperrt. Warum der 37-Jährige mit seinem PKW in den Gegenverkehr geriet ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier/Pressestelle
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

